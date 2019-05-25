Son Dakika Haberleri: Çin'de karbondioksit zehirlenmesi: 8 ölü

Çin'de karbondioksit zehirlenmesi: 8 ölü

1 saat önce

– Çin'de bir limandaki gemide karbondioksit sızıntısı meydana geldiğini; 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çin'de karbondioksit zehirlenmesi: 8 ölü, System.String[]
Çin'de bir limandaki gemide karbondioksit sızıntısı meydana geldiğini; 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay yerel saatle 16: 00 sıralarında Çin'in Shandong eyaletine bağlı Rongcheng bölgesinde bulunan Longyan limanında meydana geldi. Yerel medya, sızıntının bir kargo gemisinde meydana geldiğini duyurdu.


Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:05 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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