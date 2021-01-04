Çin'de kent meydanına buzdan uçak gemisi yapıldı - Son Dakika

Çin'de kent meydanına buzdan uçak gemisi yapıldı

04.01.2021 13:57

Çin'in Harbin kentinde buzdan oyularak yapılan dev uçak gemisi hayranlık uyandırdı.

Çin'in Harbin kentinde buzdan oyularak yapılan dev uçak gemisi hayranlık uyandırdı.

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin başkenti Harbin'de buzdan bir uçak gemisi inşa edildi. Çin'in ilk uçak gemisi Liaoning'dan esinlenerek yapılan buzdan gemi, 50 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde ve 10 metre yükseklikte yapıldı. Gemi, 19 kişilik bir ekip tarafından yaklaşık 3 haftada tamamlandı. Kent meydanına inşa edilen buzdan gemi, büyük ilgi görüyor.

(İHA)

Çin'de kent meydanına buzdan uçak gemisi yapıldı
Çin'de kent meydanına buzdan uçak gemisi yapıldı
Çin'de kent meydanına buzdan uçak gemisi yapıldı
Çin'de kent meydanına buzdan uçak gemisi yapıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'de kent meydanına buzdan uçak gemisi yapıldı - Son Dakika


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