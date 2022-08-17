Çin'de kimono giyen kadın sorun çıkarmakla suçlandı, gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de kimono giyen kadın sorun çıkarmakla suçlandı, gözaltına alındı

17.08.2022 22:02

- Çin'de kimono giyen kadın sorun çıkarmakla suçlandı, gözaltına alındı Çin'de kimono giyen ve sokakta fotoğraf çekinen bir kadın, Çin polisi tarafından kavga ve sorun çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

- Çin'de kimono giyen kadın sorun çıkarmakla suçlandı, gözaltına alındı

PEKİN - Çin'de kimono giyen ve sokakta fotoğraf çekinen bir kadın, Çin polisi tarafından kavga ve sorun çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Çin'in Suzhou kentinde bir kadın, polis tarafından apar topar gözaltına alındı. Manga serisi Summer Time Rendering'in popüler bir karakterini canlandırarak sokakta fotoğraf çekinen kadın, yanına gelen polislerin kendisini Japon kimonosu giydiği için kavga ve sorun çıkarmakla suçladığını iddia etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polis çekim yaptığını açıklamaya çalışan kadına, "Eğer buraya geldiysen Hangu (geleneksel Çin giysisi) giymelisin. Bunu söylememeliydim ama sen Çinli gibi kimono giyiyorsun. Sen bir Çinlisin. Öyle mi ?" dedi. Karakola götürülen kadın 5 saat gözaltında tutulduğunu, telefonunun arandığını ve kimonosuna el konduğunu iddia etti. Ayrıca yaşananları sosyal medyada paylaşmaması gerektiği konusunda da uyarı aldığını söyledi. Suzhou polisinden şu ana kadar olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

YORUMLAR
500
ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor Ankara'da 2 grup arasındaki kavga kameralara yansıdı Ankara'da 2 grup arasındaki kavga kameralara yansıdı 0. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda Sergilenen Akıllı Ekipmanlar 0. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda Sergilenen Akıllı Ekipmanlar
Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de kimono giyen kadın sorun çıkarmakla suçlandı, gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:20 Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
00:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz
00:10 Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu
00:00 Kosova-Sırbistan gerginliği NATO'yu harekete geçirdi! Gerilim büyürse müdahale edebilirler
23:23 Rusya'dan S-400 sevkiyatı iddiası ABD'yi korkuttu! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
23:03 Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, merak edilen ittifak sorusunu cevapladı: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 02:45:43. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de kimono giyen kadın sorun çıkarmakla suçlandı, gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement