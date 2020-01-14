Çin'de kimya fabrikasında büyük yangın - Son Dakika
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Çin'de kimya fabrikasında büyük yangın

6 saat önce

Çin'de kimya fabrikasında büyük yangınÇin, (DHA)- Çin'de kimya fabrikasında yangın çıktı.

Çin'de kimya fabrikasında büyük yangın

Çin, (DHA)- Çin'de kimya fabrikasında yangın çıktı. Fabrika içerisindeki yanıcı maddeler nedeniyle yangın hızla yayılırken, küçük çaplı patlamaların da meydana geldiği belirtildi. İlk bilgilere göre olayda can kaybı yaşanmadı.

Çin'in Guangdong bölgesindeki Zhuhai kentinde bulunan kimya fabrikasında yangın çıktı. Fabrika içerisinde yer alan kimyasal maddeler nedeniyle hızla yayılan yangında, küçük çaplı patlamaların da meydana geldiği belirtildi. 200 itfaiye personelinin ve 40 itfaiye aracının yangına müdahalesinin sürdüğü açıklanırken; ilk belirlemelere göre yangında can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Çin'de kimya fabrikasında büyük yangın

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:55 Kaynak: DHA
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