Çin'de kimya fabrikasında patlama: 2 ölü, 34 yaralıKayıp 12 kişi aranıyor - Son Dakika
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Çin'de kimya fabrikasında patlama: 2 ölü, 34 yaralıKayıp 12 kişi aranıyor

16.01.2023 13:04

- Çin'de kimya fabrikasında patlama: 2 ölü, 34 yaralı Kayıp 12 kişi aranıyor Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Panjin kentinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

- Çin'de kimya fabrikasında patlama: 2 ölü, 34 yaralı

Kayıp 12 kişi aranıyor

PEKİN - Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Panjin kentinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Patlama bölgesinde kaybolan 12 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Çin'in Liaoning eyaletindeki Panjin kentinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı. Patlama bölgesinde kaybolan 12 kişi için arama çalışması başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma yürütülüyor.

Kaynak: İHA
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Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çin'de kimya fabrikasında patlama: 2 ölü, 34 yaralıKayıp 12 kişi aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de kimya fabrikasında patlama: 2 ölü, 34 yaralıKayıp 12 kişi aranıyor - Son Dakika
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