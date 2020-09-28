Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 1 yaralı

Çin'in Hubei eyaletinde kimya fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çin'in Hubei eyaletinde kimya fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Tianmen şehrinde bulunan Yuekou Endüstri Parkı'ndaki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Hubei Acil Durum Yönetim Departmanı tarafından yapılan açıklamada, fabrikada arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, yaralının ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Departman, patlamanın ilaç imalatı yapan ve ara ürünler geliştiren Tianmen Chutian Fine Chemical Company'de ekipman testi yapılırken meydana geldiğini açıkladı.

(İHA)

Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 1 yaralı
Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 1 yaralı

Çin Halk Cumhuriyeti, Patlama, Hubei, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 22:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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