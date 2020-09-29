Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Çin'in Hubey eyaletindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Xinhua ajansının haberine göre ülkenin Hubey eyaletine bağlı Tienmın şehrinde bulunan endüstri parkındaki kimya fabrikasında patlama oldu.
Patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:17 - Kaynak: AA
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