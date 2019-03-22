Çin'de Kimya Tesisi Patlamasında Ölü Sayısı 47'ye Yükseldi
1 saat önce
Çin'in doğusunda bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 47'ye yükseldiği, 600'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.
Çin
'in doğusunda bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 47'ye yükseldiği, 600'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Çin'in Jiangsu eyaletindeki Yancheng kentinde bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 47'ye yükseldiği açıklandı. 600'den fazla yaralının olduğu feci patlamanın nedeni araştırılırken, 3 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi. Patlamanın son yılların en büyük sanayi kazası olduğunu belirten bir görgü tanığı, "Bir gün havaya uçacağımızı biliyorduk" ifadelerini kullandı. Görgü tanığı kadın ayrıca, bölgede uzun süredir güvenlik ve kirlilik endişeleri olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, Çin'in Kuzey Hebei
bölgesindeki bir kimya tesisinde meydana gelen patlama sonucu 22 kişi hayatını kaybetmiş, en az 23 kişi de yaralanmıştı. Temmuz ayında ise Sichuan eyaletindeki bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada 19 kişi hayatını kaybetmişti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:21 Kaynak: İHA
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