Son Dakika Haberleri: Çin'de Kimya Tesisi Patlamasında Ölü Sayısı 47'ye Yükseldi

Çin'de Kimya Tesisi Patlamasında Ölü Sayısı 47'ye Yükseldi

1 saat önce

Çin'in doğusunda bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 47'ye yükseldiği, 600'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Çin'de Kimya Tesisi Patlamasında Ölü Sayısı 47'ye Yükseldi, System.String[]
Çin'in doğusunda bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 47'ye yükseldiği, 600'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Çin'in Jiangsu eyaletindeki Yancheng kentinde bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 47'ye yükseldiği açıklandı. 600'den fazla yaralının olduğu feci patlamanın nedeni araştırılırken, 3 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi. Patlamanın son yılların en büyük sanayi kazası olduğunu belirten bir görgü tanığı, "Bir gün havaya uçacağımızı biliyorduk" ifadelerini kullandı. Görgü tanığı kadın ayrıca, bölgede uzun süredir güvenlik ve kirlilik endişeleri olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, Çin'in Kuzey Hebei bölgesindeki bir kimya tesisinde meydana gelen patlama sonucu 22 kişi hayatını kaybetmiş, en az 23 kişi de yaralanmıştı. Temmuz ayında ise Sichuan eyaletindeki bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada 19 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:21 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dicle Nehri'ndeki Facia Anı Kamerada! 93 Kişi Böyle Can Verdi! Çin'de Fabrika Patlamasında 47 Kişi Hayatını Kaybetti, 640 Kişi Yaralandı Karısını Öldürüp Oğlunu Aradı: Annenizi Öldürdüm, Hakkınızı Helal Edin Seçimlere 8 Gün Kala 7 Büyükşehirde Yapılan Ankette Çarpıcı Sonuçlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 12:16:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de Kimya Tesisi Patlamasında Ölü Sayısı 47'ye Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]