Çin'de Kimya Tesisi Patlamasında Ölü Sayısı 78'e Yükseldi

Çin'de geçtiğimiz hafta bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 78'e yükseldi.

Çin'de geçtiğimiz hafta bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 78'e yükseldi. Çin'in Jiangsu eyaletindeki Yancheng kentinde bir kimya tesisinde geçtiğimiz hafta meydana gelen patlamada ölü sayısı artıyor. Yetkililer, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e yükseldiğini bildirdi. Perşembe günü yaşanan olay sonrası 566 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini söyleyen yetkililer, kontrollerin arttırıldığını bildirdi. 2015 yılında Tianjin kentinde meydana gelen kimya tesisi patlamasında 165 kişi hayatını kaybetmişti.



(İHA)

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