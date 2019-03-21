Son Dakika Haberleri: Çin'de Kimya Tesisinde Patlama

Çin'de Kimya Tesisinde Patlama

1 saat önce

Çin'in doğusunda bir kimya tesisinde patlama meydana geldiği ve yaralılar olduğu belirtildi.

Çin'de Kimya Tesisinde Patlama, System.String[]
Çin'in doğusunda bir kimya tesisinde patlama meydana geldiği ve yaralılar olduğu belirtildi.

Çin'in Jiangsu eyaletindeki Yancheng kentinde bir kimyasal tesiste patlama meydana geldiği belirtildi. Tianjiayi Chemical tarafından işletilen kimyasal tesiste meydana gelen patlamada yaralananlar olduğu öğrenildi. Patlama sonrası küçük bir sarsıntı yaşandığı gökyüzünün duman kapladığı ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, Çin'in Kuzey Hebei bölgesindeki bir kimyasal tesiste meydana gelen patlama sonucu 22 kişi hayatını kaybetmiş, en az 23 kişi de yaralanmıştı. Temmuz ayında ise Sichuan eyaletindeki bir kimyasal tesiste meydana gelen patlamada 19 kişi hayatını kaybetmişti. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:04 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa
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