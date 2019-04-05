Son Dakika Haberleri: Çin'de Kimya Tesisinin Patladığı Sanayi Bölgesi Kapatılıyor

Çin'de Kimya Tesisinin Patladığı Sanayi Bölgesi Kapatılıyor

47 dakika önce

Çin'in doğusunda Ciangsu eyaletinde geçen ay sonunda patlama meydana gelen kimya tesisinin bulunduğu sanayi bölgesinin kapatılması kararı alındı.

Çin'de Kimya Tesisinin Patladığı Sanayi Bölgesi Kapatılıyor, System.String[]
Çin'in doğusunda Ciangsu eyaletinde geçen ay sonunda patlama meydana gelen kimya tesisinin bulunduğu sanayi bölgesinin kapatılması kararı alındı.

Yançıng kent yönetiminden yapılan açıklamada, 78 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın yaşandığı kimya tesisinin yer aldığı Şiangşui Kimyasal Sanayi Bölgesinin tamamen kapatılacağı bildirildi.

Yönetimin, Yançıng'da kimyasal teşebbüslere ev sahipliği yapan bölgeler için standartları yükselteceği ve kimyasalsız bölgelerin inşasına destek vereceği belirtildi.

Çin'in doğusunda Ciangsu eyaletinde 21 Mart'ta Jiangsu Tianjiayi Chemical Co. Limited şirketine ait kimya tesisinde meydana gelen patlamada 78 kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık 2,2 büyüklüğünde deprem etkisi yapan patlamadan sonra 176 itfaiye aracı ve bine yakın itfaiye personeli bölgeye sevk edilmiş, olay mahalline yakın okullar kapatılmıştı. Kimya tesisinin çevresindeki yerleşim bölgesinde yaşayanlar tahliye edilmiş, yaklaşık 90 ev patlamadan zarar görmüştü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Kıçiang, yaralıların kurtarılması ve zararın asgariye indirilmesi için gerekenin yapılması talimatı vererek, bakanlıklar ve devletin ilgili mekanizmalarının koordinasyon içinde kapsamlı soruşturma yürütmesi ve kazadan ders çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

Çin'in Tiencin kentinin liman bölgesinde de Ağustos 2015'te tehlikeli maddelerin tutulduğu lojistik deposunda meydana gelen büyük patlamada 173 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:16 Kaynak: AA

İtfaiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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