Çin'de kırsal banka mudilerinin protestosu güvenlik güçleriyle arbedeye dönüştü - Son Dakika
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Çin'de kırsal banka mudilerinin protestosu güvenlik güçleriyle arbedeye dönüştü

11.07.2022 18:42
Çin'de kırsal banka mudilerinin protestosu güvenlik güçleriyle arbedeye dönüştü

Çin'de Hınan ve Anhui eyaletlerindeki 4 kırsal bölge bankasındaki mevduatları nisandan beri dondurulan mudilerin protestosu, güvenlik güçlerine mensup olduğu sanılan, sivil giyimli, bindirilmiş kıta gibi hareket eden grupların engellemesi nedeniyle arbedeye dönüştü.

Çin'de Hınan ve Anhui eyaletlerindeki 4 kırsal bölge bankasındaki mevduatları nisandan beri dondurulan mudilerin protesto su, güvenlik güçlerine mensup olduğu sanılan, sivil giyimli, bindirilmiş kıta gibi hareket eden grupların engellemesi nedeniyle arbedeye dönüştü.

Hınan eyaletinin merkezi Cıngcou kentinde, dün sabah saatlerinde, Çin'in merkez bankası Çin Halk Bankası'nın (PBoC) şubesi önünde protesto için toplanan mudiler, polisle hareket eden kimliği belirsiz sivil giyimli kişilerin müdahalesiyle karşılaştı.

Protestocuların müdahaleye karşılık vermesi üzerine arbede yaşandı. Sosyal medyada yayılan bazı videolarda, mudiler ile bindirilmiş kıta gibi hareket eden grup arasındaki itişmelerin meydana geldiği, protestocuların gruba plastik su şişeleri fırlatarak karşılık verdiği görüldü.

Hınan Şiancaifu Grup Yatırım Holding'in hisselerine sahip olduğu, Yucou Şinminshıng Köy Bankası, Şangcai Huimin İlçe Bankası, Cıçıng Huanghuai Topluluk Bankası ve Kayfıng Yeni Doğu İlçe Bankasında mevduatı olan yüz binlerce mudi, grup hakkındaki adli soruşturma nedeniyle mevduatları dondurulduğu için 18 Nisan'dan bu yana bankalardaki paralarını çekemiyordu.

Mudiler bir süredir banka şubelerinde ve eyalet merkezinde protestolar düzenliyordu. Geçen ay, kırsal bölgelerden ve Çin'in diğer şehirlerinden protesto için gelen bazı kişilerin seyahatlerinin engellenmesi için, virüs taşımadıkları halde Kovid-19 sağlık kodlarının değiştirildiğinin ortaya çıkması tepkiye sebep olmuş, olayın ortaya çıkmasının ardından Hınan eyaletinden dört güvenlik görevlisine disiplin cezası verilmişti.

1000'den fazla kişinin katıldığı tahmin edilen son protestoda, Çin'in Kovid-19 salgınının başından bu yana gördüğü en büyük kitle gösterisi oldu. "Hınan bankaları, birikimlerimi iade edin" sloganları atan protestocular, yerel hükümeti gereken adımları atmamakla suçladı.

Güvenlik güçlerinin şiddet uygulayarak dağıttığı protestoculardan bazılarının gözaltına alındığı bildirildi.

Akşam saatlerinde Hınan Bankacılık Düzenleme Kurumu, web sitesinde yayımladığı açıklamada, ilgili departmanların dört bankadaki müşteri mevduatları hakkındaki bilgileri doğrulama çabalarını hızlandırdığını, konuyu çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını bildirdi.

Açıklamada, "(Yetkililer) konuyu ele almak için yakın zamanda açıklanacak bir plan hazırlıyorlar." ifadesine yer verildi.

Çin kanunlarında banka mevduatlarına devlet güvencesi veren bir düzenleme bulunmuyor. Dolayısıyla ilgili bankalar hakkındaki adli soruşturma, yerel ve merkezi hükümete mudilerin kayıplarının karşılanmasına dair bir yükümlülük getirmiyor.

Mevduat krizinin sosyal patlamaya dönüşmesi ihtimali, hükümet yetkililerini adım atmak konusunda sıkıştırıyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Anhui, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de kırsal banka mudilerinin protestosu güvenlik güçleriyle arbedeye dönüştü - Son Dakika

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