Çin'de kırsal bankalarda dondurulan mevduatların ödeneceği bildirildi - Son Dakika
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Çin'de kırsal bankalarda dondurulan mevduatların ödeneceği bildirildi

12.07.2022 09:03
Çin'de kırsal bankalarda dondurulan mevduatların ödeneceği bildirildi

Çin'de Hınan eyaletinde 4 kırsal bölge bankasındaki mevduatları nisandan beri dondurulan mudilere ödeme yapılacağı duyuruldu.

Çin'de Hınan eyaletinde 4 kırsal bölge bankasındaki mevduatları nisandan beri dondurulan mudilere ödeme yapılacağı duyuruldu.

Çin Bankacılık ve Sigortacılık Düzenleme Komisyonu Hınan Büro su ve Hınan Mali Denetim ve Yönetim Bürosu, yayımladıkları ortak açıklamada, bankacılık dolandırıcılığı şüphesiyle soruşturulan bankalarda 50 bin yuana (yaklaşık 7 bin 440 bin dolar) kadar mevduatı olanlara cuma günüden itibaren ödeme yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, daha yüksek miktarda mevduatı olanlara ise paralarının daha sonra ödeneceği, Hınan Kırsal Kredi Kooperatifi Bankası aracılığıyla yapılacak ödemelerin adli soruşturma sürecinde geri alınan varlıklardan sağlanan kaynakla yapılacağı kaydedildi.

Açıklama, mudilerin önceki gün Hınan eyaletinin merkezinde düzenlediği olaylı protestonun ardından geldi. Banka mudilerinin, Çin Halk Bankasının (PBoC) Cıngcou'daki şubesi önünde düzenlediği protesto, güvenlik güçlerine mensup olduğu sanılan, sivil giyimli, bindirilmiş kıta gibi hareket eden grupların engellemesi nedeniyle arbedeye dönüşmüştü.

Sosyal medyada yayılan bazı videolarda, mudiler ile polisle hareket eden grup arasında itişmelerin meydana geldiği, protestocuların gruba plastik su şişeleri fırlatarak karşılık verdiği görülmüştü.

1000'den fazla kişinin katıldığı tahmin edilen son protestoda "Hınan bankaları, birikimlerimi iade edin" sloganları atan mudiler, yerel hükümeti gereken adımları atmamakla suçlamıştı.

Bankalar hakkındaki adli soruşturmayı yürüten Şucang şehrinin Kamu Güvenliği Bürosu, dün yaptığı açıklamada, Şuçang Kırsal Ticaret Bankası (XRCB) ve Hınan Şincayfu Grup Yatırım Holding adlı kuruluşlarda çoğunluk hissesine sahip bir "suç çetesinin", 2011'den bu yana kırsal bankaları yasa dışı kredi ve fon transferleri için kullandığı, olayla ilgili banka dolandırıcılığı ve diğer suçlardan soruşturma yürütüldüğünü bildirmişti.

"Lu Yi" adlı şüphelinin liderlik ettiği çetenin, bankaların kontrolünü yasa dışı yollarla ele geçirdiği, kredi ve mali yatırım araçlarının kendi kurduğu platform aracılığıyla pazarladığı ve verileri gizlemek ve değiştirmek için paravan şirketler kurduğu ifade edilen açıklamada soruşturma kapsamında ilk grup şüphelilerin haziranda gözaltına alındığı kaydedilmişti.

18 Nisan'dan bu yana paralarını çekemiyorlar

Hınan Şiancaifu Grup Yatırım Holding'in hisselerine sahip olduğu, Yucou Şinminshıng Köy Bankası, Şangcai Huimin İlçe Bankası, Cıçıng Huanghuai Topluluk Bankası ve Kayfıng Yeni Doğu İlçe Bankasında mevduatı olan yüz binlerce mudi, grup hakkındaki adli soruşturma nedeniyle mevduatları dondurulduğu için 18 Nisan'dan bu yana bankalardaki paralarını çekemiyordu.

Ayrıca grubun pay sahibi olduğu komşu Anhui eyaletindeki iki bankada da çevrim içi bankacılık hizmetleri dondurulmuştu.

Yüksek faiz vaadiyle mevduat toplayan bankalarda Hınan ve Anhui dışında Çin'in diğer eyalet ve bölgelerinden müşterilerin olduğu 400 bine yakın şahsın parası olduğu tahmin ediliyor.

Hınan eyaletindeki düzenleyici kurumlar, önceki günkü protestonun ardından yaptıkları açıklamada, bankalardaki müşteri mevduatlarına dair bilgileri doğrulama çabalarını hızlandırdıklarını, konuyu çözüme kavuşturacak bir planı yakın zamanda duyuracaklarını bildirmişti.

Çin kanunlarında banka mevduatlarına devlet güvencesi veren bir düzenleme bulunmuyor. Dolayısıyla ilgili bankalar hakkındaki adli soruşturma, yerel ve merkezi hükümete mudilerin kayıplarının karşılanmasına dair bir yükümlülük getirmiyor.

Mevduat krizinin sosyal patlamaya dönüşmesi ihtimali, hükümet yetkililerini adım atmak konusunda sıkıştırıyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de kırsal bankalarda dondurulan mevduatların ödeneceği bildirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de kırsal bankalarda dondurulan mevduatların ödeneceği bildirildi - Son Dakika
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