Çin'de klinik deneyler: "Favipiravir" adlı ilaç koronavirüs vakalarında iyileşme sürecini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de klinik deneyler: 'Favipiravir' adlı ilaç koronavirüs vakalarında iyileşme sürecini... - Son Dakika

Çin'de klinik deneyler: "Favipiravir" adlı ilaç koronavirüs vakalarında iyileşme sürecini...

6 saat önce

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, yapılan klinik deneylerde Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini söyledi.

Çin'de klinik deneyler:

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, yapılan klinik deneylerde Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini söyledi.

Çin'deki klinik deneyler, "Favipiravir" isimli bir ilacın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu.

Çin'in CGTN kanalının haberine göre Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, basına yaptığı açıklamada, Şenzen kentinde 80 yeni tip koronavirüs hastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını belirtti.

Cang, denemenin, Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini bildirdi.

Vuhan kentinde yapılan diğer bir klinik deneyde, ilacın ateş süresini ortalama 4,2 günden 2,5 güne indirdiğinin tespit edildiğini aktaran Cang, ilacın önemli bir yan etkisinin gözlemlenmediğini ifade etti.

Cang, "Favipiravir, 2014'den bu yana Japonya pazarında bulunuyor ve hiçbir belirgin yan etki görmüyoruz." diye konuştu.

Açıklamada, Remdesivir dahil diğer ilaçların klinik denemeleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

İyileşmenin ardından Kovid-19'un kişide yol açtığı hasar hala netlik kazanmazken, daha fazla tıbbi gözleme ihtiyaç duyuluyor.

Cang Şinmin,15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çinli bilim adamlarının 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100'ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtmişti.

Bu ilaçlardan 3'ünün ümit verici olduğunu ifade eden Cang, Klorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir'in insanlar üzerinde test edildiği bilgisini paylaşmıştı. Cang, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin difosfat'ın Pekin ve Guangdong eyaletindeki 10 hastanedeki deneylerinin devam ettiğini aktararak, influenza tedavisinde kullanılan Favipiravir ile ilgili testlerin ise sürdüğünü kaydetmişti. Ebola tedavisi için geliştirilen Remdesivir'in testlerinin, Vuhan'da çok sayıdaki klinikte yapıldığını bildiren Cang, ilacın Kovid-19'a karşı yeterli düzeyde önleyici etki gösterdiğini ifade etmişti.

Diğer yandan Hubey eyaletindeki yeni sağlık komisyon başkanı Vang Hışhıng, 17 Şubat'ta basına yaptığı açıklamada, Vuhan'da bazı hastanelerde geleneksel Çin tıbbı tedavilerinin de kullanıldığını söylemişti.

Kovid-19 ile mücadelede Batı tıbbı ve geleneksel ilaçların bir arada yer aldığını ifade eden Vang, "Çabalarımız iyi sonuçlar vermeye başladı." demişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:56 Kaynak: AA

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