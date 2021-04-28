- Çin'de klor sızıntısı nedeniyle bir ilkokul tahliye edildi - Son Dakika

- Çin'de klor sızıntısı nedeniyle bir ilkokul tahliye edildi
28.04.2021 18:02
- Çin'de klor sızıntısı nedeniyle bir ilkokul tahliye edildi Çin'in Jiangsu eyaletinde su ikmal tesisinde meydana gelen klor sızıntısı nedeni ile tesisin yakınlarında bulunan bir ilkokul tahliye edildi.
- Çin'de klor sızıntısı nedeniyle bir ilkokul tahliye edildi
PEKİN - Çin'in Jiangsu eyaletinde su ikmal tesisinde meydana gelen klor sızıntısı nedeni ile tesisin yakınlarında bulunan bir ilkokul tahliye edildi.
Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Changzhou şehrinde bulunan su ikmal tesisinde klor sızıntısı meydana geldi. Sızıntının ardından bölgeyi kaplayan klor yüzünden göz gözü görmezken, tesisin yakınlarında bulunan bir ilkokul ise tahliye edildi. Sızıntıdan birçok öğrenci etkilenirken, veliler çocuklarının okuldan almak için okula akın etti. Birçok öğrenci ise kusma şikayeti ile hastaneye sevk edildi. Sızıntının tesiste sökme işlemi yapıldığı sırada klor depolama tankında sızıntı meydana geldiği bildirildi.
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