Çin'de kömür gazlaştırma tesisinde patlama
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Çin'in Sanmenxia kentinde bir kömür gazlaştırma tesisinde patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:44 Kaynak: İHA
Çin'in Sanmenxia kentinde bir kömür gazlaştırma tesisinde patlama meydana geldi. Tesisisin 6 kilometre çapındaki çevresinde cam kapı ve pencerelerin patladığı gözlendi.
Çin'in Henan
eyaletinin Sanmenxia kentindeki Yima Gazlaştrma Tesisi'nde patlama meydana geldi. Yerel basın, patlamanın yaşandığı bölgenin 6 kilometre çapındaki çevresinde cam kapı ve pencerelerin patladığını kaydetti. Patlamanın yaşandığı fabrikadan dumanların yükselmesi amatör kameralara yansıdı. - HENAN
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