Çin'in Gansu eyaletinin Baiyin kentindeki Jingtai bölgesinde bulunan kömür madeninde çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çöken madenden 7'si yaralı olmak üzere 16 işçi sağ olarak kurtarılırken 10 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Gansu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çin'de kömür madeni çöktü: 10 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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