Çin'de kömür madeni çöktü: 10 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Çin'de kömür madeni çöktü: 10 ölü, 7 yaralı

23.07.2022 18:28
Çin'de kömür madeni çöktü: 10 ölü, 7 yaralı

Çin'in Gansu eyaletinde kömür madeninin çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Çin'in Gansu eyaletinde kömür madeninin çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Çin'in Gansu eyaletinin Baiyin kentindeki Jingtai bölgesinde bulunan kömür madeninde çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çöken madenden 7'si yaralı olmak üzere 16 işçi sağ olarak kurtarılırken 10 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan yetkililer, enkaz altında kalan 17 kişiyi kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. - PEKİN

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Gansu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çin'de kömür madeni çöktü: 10 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de kömür madeni çöktü: 10 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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