Çin'de kömür madeninde patlama: 14 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çin'de kömür madeninde patlama: 14 ölü - Son Dakika

Çin'de kömür madeninde patlama: 14 ölü

7 saat önce

Çin'in güneydoğusundaki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlaması sonucu 14 madenci hayatını kaybetti.

Çin'de kömür madeninde patlama: 14 ölü, System.String[]

Çin'in güneydoğusundaki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlaması sonucu 14 madenci hayatını kaybetti.


Çin'in güneydoğusundaki Guizhou eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlaması sonucu 14 madenci hayatını kaybetti. Guanglong kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 14 madencinin ölü bulunduğu belirtildi.


Arama çalışmalarının sürdüğü madende 2 kişinin mahsur kaldığı kaydedilirken 7 işçinin ise kurtarıldığı aktarıldı. Arama kurtarma ekipleri, 23 kişinin çalıştığı madende çalışmalarını sürdürüyor. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
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