Son Dakika Haberleri: Çin'de kömür madeninde patlama: 15 ölü
Son Dakika Güncel Çin'de kömür madeninde patlama: 15 ölü - Son Dakika

Çin'de kömür madeninde patlama: 15 ölü

6 saat önce

Çin'in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 15 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Çin'de kömür madeninde patlama: 15 ölü, System.String[]

Çin'in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 15 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Şanşi eyaletinin Pingyao ilçesindeki bir kömür madeninde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında 35 kişinin çalıştığı madende 15 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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