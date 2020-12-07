Çin'de kömür ocağında zehirlenerek yaşamını yitiren işçi sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika

Çin'de her yıl 5 binden fazla kişi madencilik sektöründeki kazalar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Çongking'de Songzao kömür ocağında da eylül ayında karbonmonoksit seviyesinin aşırı yükselmesi nedeniyle 16 işçi yaşamını yitirmişti.

İşçilerinin, iki ay önce kapanan ocaktaki ekipmanı sökmek için içeri girdiği kaydedilmişti.

Cuma günü meydana gelen kazayla ilgili gözaltına alınan olmadı.

Olayın ardından dün video konferans yapılan Çinli yetkililere, Çongking'de maden güvenliğine yönelik ihlallere karşı sıkı önlemler alınması talimatı verildi.

Resmi basında çıkan haberlerde, Çongking kentindeki Diaoshidong kömür ocağında 23 işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin kurtarıldığı bildirildi.

Çin'de kapatılan bir kömür ocağında gazdan zehirlenerek ölen işçi sayısı 23'e yükseldi.

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