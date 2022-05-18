Çin'de Konut Fiyatları Nisan Ayında Gevşemeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Çin'de Konut Fiyatları Nisan Ayında Gevşemeye Devam Ediyor

18.05.2022 15:51
Çin'de Konut Fiyatları Nisan Ayında Gevşemeye Devam Ediyor

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ülkedeki konut piyasası, ikinci ve üçüncü kademe şehirlerin ev fiyatlarında düşüş görmesiyle Nisan ayında gevşemeye devam etti.

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ülkedeki konut piyasası, ikinci ve üçüncü kademe şehirlerin ev fiyatlarında düşüş görmesiyle Nisan ayında gevşemeye devam etti. NBS verilerine göre, birinci kademe dört şehirde - Beijing, Shanghai, Shenzhen ve Guangzhou - yeni ev fiyatları, Nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükselerek Mart ayına göre yüzde 0,1 puan azaldı. Dört şehirde evlerin ikinci elden satış fiyatları, Mart ayındaki büyümeye göre değişmeden, bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Toplam 31 ikinci kademe şehir, yeni ev fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüşe tanık olurken, üçüncü kademe 35 şehir yeni ev fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 0,6 düşüş gördü. Çarşamba günkü veriler, ikinci kademe şehirlerdeki evlerin ikinci el satış fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,3 düşerken, üçüncü kademe şehirlerdeki fiyatların ise bir önceki aya göre yüzde 0,3 indiğini gösterdi.

Büronun kıdemli istatistikçisi Sheng Guoqing, 70 büyük şehirdeki ev fiyatlarının, ev fiyatlarında düşüş kaydeden şehirlerin sayısı arttıkça genel bir gevşeme eğilimi gösterdiğini belirterek, bu şehirlerin yıllık bazda konut fiyatlarının düştüğünü ya da daha yavaş bir büyüme kaydettiğini gördüğünü de sözlerine ekledi. Yıllık bazda, birinci kademe şehirlerde yeni ev fiyatları, Mart ayına göre yüzde 0,4 puan daralarak Nisan ayında yüzde 3,9 oldu. İkinci kademe şehirlerdeki yeni ev fiyatları bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 artarken, üçüncü kademe şehirlerdeki fiyatlar bir önceki yıla göre yüzde 1,5 düştü.

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Çin'in Bütçe Gelirleri Ocak-Nisan Döneminde Düştü Çin'in Bütçe Gelirleri Ocak-Nisan Döneminde Düştü Düzce'de nisan ayında 647 konut satıldı Düzce'de nisan ayında 647 konut satıldı
Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Konut Fiyatları Nisan Ayında Gevşemeye Devam Ediyor - Son Dakika


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