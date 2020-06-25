Çin'de Köpek Eti Festivali Yapıldı: Koronavirüs Bunu Beğendi! - Son Dakika

Bütün dünyanın tepkisini üzerine çekmeyi Başaran Çin'de köpek eti festivali gündeme bomba gibi düştü. Özellikle de koronavirüs döneminde böyle bir şey yapılması sert tepkilere neden oluyor. İşte merak ettiğiniz bütün detaylar.

Dünyanın geri kalanından oldukça farklı bir mutfak kültürüne sahip olan Çinliler, bazen gerçekten de sınır tanımıyor. Özellikle de köpek ve kedi gibi evcil hayvanların etlerini yemeleri birçok kişi tarafından hoş karşılanmıyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'in bazı eyaletlerinde kedi ve köpekler çiftlik hayvanı statüsüne çıkarılmıştı. Yani etlerinin satışı yasaktı.

Çin'de köpek eti festivali hastalığa davetiye çıkarıyor

Çiftlik hayvanları dışındaki yabani hayvanların içerisinde konaklayan koronavirüs türleri büyük bir tehlike oluşturuyor. Hatta vahşi hayvan pazarlarında virüslerin birbirleri ile etkileşime girerek mutasyon geçirdikleri bile görülüyor. Köpek eti festivali gibi bir festivalin yapılması ise bunu tüm dünyaya yayılacak salgın haline getirmeye yetiyor.

Guangxi eyaletine bağlı Yulin kentinde bugün başlayan tartışmalı "Liçi ve Köpek Eti" festivalinde binlerce köpek etinin satışı gerçekleştirildi. Bu durum hastalıklara davetiye çıkarmakla birlikte, aynı zamanda yeni salgınların belirmesine de neden oluyor. Konak olarak gördüğü hayvandan başka bir hayvana geçerken bağışıklık sistemine göre kendisini yenileyen Koronavirüs türleri ilginç mutasyonlara uğrayabiliyor.

İnsanlara bulaşan koronavirüs türü ise yine böyle bir pazarda ortaya çıkmıştı. Vahşi veya evcil hayvan etlerinin satıldığı pazarlar 500 bine yakın insanın ölümüne neden olan koronavirüs gibi hastalıkların merkezi olabiliyor. Sizce şimdi yapılan bu tür festivaller hakkında nasıl bir adım atılabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.