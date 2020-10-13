Çin'de köpeklerin karşıya geçmek için ışığı beklemeleri sosyal medyada ilgi gördü - Son Dakika

Çin'de bir grup köpeğin trafikte yaya geçidinden karşıya geçmek için yeşil ışığı bekledikleri anlar sosyal medyada paylaşıldı. O görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

Olay, Çin'in Liaoning bölgesindeki Dalian kentinde meydana geldi. Bir grup köpeğin yaya geçidinden geçmek üzereyken yeşil ışığı bekledikleri anlar, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Yayalar için yeşil ışığın yanmasını bekleyen köpekler ışık yandıktan sonra hızlı adımlarla karşıya geçti. Sosyal medya kullanıcıları, köpeklerin birçok insandan daha 'medeni' olduklarını yazdı.