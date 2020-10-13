Çin'de köpeklerin karşıya geçmek için ışığı beklemeleri sosyal medyada ilgi gördü - Son Dakika

Çin'de köpeklerin karşıya geçmek için ışığı beklemeleri sosyal medyada ilgi gördü

13.10.2020 22:44
Çin'de köpeklerin karşıya geçmek için ışığı beklemeleri sosyal medyada ilgi gördü, System.String[]

Çin'de bir grup köpeğin trafikte yaya geçidinden karşıya geçmek için yeşil ışığı bekledikleri anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Çin'de bir grup köpeğin trafikte yaya geçidinden karşıya geçmek için yeşil ışığı bekledikleri anlar sosyal medyada paylaşıldı. O görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

Olay, Çin'in Liaoning bölgesindeki Dalian kentinde meydana geldi. Bir grup köpeğin yaya geçidinden geçmek üzereyken yeşil ışığı bekledikleri anlar, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Yayalar için yeşil ışığın yanmasını bekleyen köpekler ışık yandıktan sonra hızlı adımlarla karşıya geçti. Sosyal medya kullanıcıları, köpeklerin birçok insandan daha 'medeni' olduklarını yazdı.


Çin'de köpeklerin karşıya geçmek için ışığı beklemeleri sosyal medyada ilgi gördü
Çin'de köpeklerin karşıya geçmek için ışığı beklemeleri sosyal medyada ilgi gördü
Çin'de köpeklerin karşıya geçmek için ışığı beklemeleri sosyal medyada ilgi gördü

Çin Halk Cumhuriyeti, Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çin'de köpeklerin karşıya geçmek için ışığı beklemeleri sosyal medyada ilgi gördü - Son Dakika

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