Son Dakika Haberleri: Çin'de köprü çöktü: 3 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Çin'de köprü çöktü: 3 ölü

Çin'de köprü çöktü: 3 ölü

1 saat önce

Çin'de köprünün seyir halindeki araçların üzerine çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de köprü çöktü: 3 ölü, System.String[]

Çin'de köprünün seyir halindeki araçların üzerine çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.


Çin'in Wuxi şehrinde bir otoyolun üzerindeki köprü çöktü. Otomobillerin seyir halinde olduğu esnada çöken köprü, 3 kişinin hayatını kaybetmesine 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri yaralıları hastaneye taşırken, hurdaya dönen araçlar olay yerinden kaldırıldı.


Yapılan ön araştırmaya göre köprünün çökmesine aşırı yüklü bir kamyonetin neden olduğu belirtiliyor. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:17 Kaynak: İHA
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