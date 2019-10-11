Son Dakika Haberleri: Çin'de köprü çöktü: 3 ölü
Son Dakika Güncel Çin'de köprü çöktü: 3 ölü

Çin'de köprü çöktü: 3 ölü

1 saat önce

Çin'de köprünün seyir halindeki araçların üzerine çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de köprü çöktü: 3 ölü, System.String[]

Çin'de köprünün seyir halindeki araçların üzerine çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Wuxi şehrinde bir otoyolun üzerindeki köprü çöktü. Otomobillerin seyir halinde olduğu esnada çöken köprü, 3 kişinin hayatını kaybetmesine 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri yaralıları hastaneye taşırken, hurdaya dönen araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Yapılan ön araştırmaya göre köprünün çökmesine aşırı yüklü bir kamyonetin neden olduğu belirtiliyor.

(EK-ÖK-D)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Moody's 2019'da Türkiye ekonomisinin yüzde 0,25 büyümesini bekliyor
Son Dakika! Canlı yayında gazetecilerin olduğu restorana ateş açıldı: 2 gazeteci yaralandı Kamil Koç'un FlixBus'a satışı resmen gerçekleşti Barış Pınarı Harekatı'nda görevli asker, doğum gününde şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 13:58:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de köprü çöktü: 3 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]