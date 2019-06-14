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Çin'de köprü çöktü, araçlar nehre düştü

3 saat önce

Çin'in Guangdong eyaletinde bir karayolu köprüsünün tamamının çökmesiyle, köprüde bulunan 2 araç nehre düştü.

Çin'de köprü çöktü, araçlar nehre düştü, System.String[]
Çin'in Guangdong eyaletinde bir karayolu köprüsünün tamamının çökmesiyle, köprüde bulunan 2 araç nehre düştü. Nehre düşen 1 kişi kurtarılırken, 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Çin'in güneyindeki Heyuan şehri polisi, Guangdong eyaletinde sabahın erken saatlerinde Dongjiang nehrinin üzerinden geçen bir karayolu köprüsünün 120 metrelik bölümünün çöktüğünü bildirdi. Köprünün çökmesi sırasında üzerinde bulunan iki araç nehre uçtu. Polis, iki güvenlik görevlisinin 44 yaşındaki bir adamı kurtardığını, iki kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin'in güneyinde meydana gelen şiddetli yağışlar 61 kişinin ölümüyle sonuçlanan su baskınlarına neden oldu. Ancak köprünün yıkılmasının yağışlar nedeniyle oluşan nehirlerin taşmasıyla bir alakası olup olmadığı bilinmiyor. - PEKİN
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:35 Kaynak: İHA
er, guangdong, çin, 3. Sayfa
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