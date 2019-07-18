Son Dakika Haberleri: Çin'de köprü inşaatında kaza: 5 ölü
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Çin'de köprü inşaatında kaza: 5 ölü

2 saat önce

Çin'in kuzeydoğusunda inşaat halindeki bir köprüde iş makinesinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Çin'de köprü inşaatında kaza: 5 ölü, System.String[]
Çin'in kuzeydoğusunda inşaat halindeki bir köprüde iş makinesinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Şinhua ajansının haberine göre, Şaanşi eyaletine bağlı Hancong kentinin Mienşien ilçesinde bir nehir üzerine inşa edilen köprüde direk dikme makinesi devrildi.
Kaza mahallinde 3 kişinin cesedine ulaşılırken, hastaneye kaldırılan 9 kişiden 2'si kurtarılamadı. Kalan 7 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Yerel hükümet, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:30 Kaynak: AA
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