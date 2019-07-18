Çin'de köprü inşaatında kaza: 5 ölü

Çin'in kuzeydoğusunda inşaat halindeki bir köprüde iş makinesinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Çin'in kuzeydoğusunda inşaat halindeki bir köprüde iş makinesinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, Şaanşi eyaletine bağlı Hancong kentinin Mienşien ilçesinde bir nehir üzerine inşa edilen köprüde direk dikme makinesi devrildi.

Kaza mahallinde 3 kişinin cesedine ulaşılırken, hastaneye kaldırılan 9 kişiden 2'si kurtarılamadı. Kalan 7 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Yerel hükümet, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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