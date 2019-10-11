Çin'de köprü yolun ortasına çöktü: 1 yaralı

Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan Wuxi şehrinde köprü yolun ortasına çöktü. Köprünün altında kalan 3 otomobil ve 1 elektrikli bisiklet ezildi. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Wuxi şehrinde bulunan, Şangay Ulusal Karayolu üzerinde Beihuan ve Şiyang yolunun kavşak noktasındaki köprü, yolun ortasına çöktü. Yetkililer, köprünün çökme nedeninin köprüde bulunan aşırı yüklü bir kamyon olduğunu belirtti. Çöken köprünün altında kalan 3 otomobil ve 1 elektrikli bisiklet hurdaya döndü. Olay sonrasında 1 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Çöken köprünün ardından karayolunda 5 kilometrelik uzun araç kuyruğu oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köprünün yolun ortasına çökmesi

-Araçların köprünün altında ezilmesi