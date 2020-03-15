Çin'de korona nedeniyle ölü sayısı 3 bin 199'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de korona nedeniyle ölü sayısı 3 bin 199'a yükseldi - Son Dakika

Çin'de korona nedeniyle ölü sayısı 3 bin 199'a yükseldi

6 saat önce

Çin'de yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle dün 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 3 bin 199'a yükseldiği bildirildi.

Çin'de korona nedeniyle ölü sayısı 3 bin 199'a yükseldi, System.String[]

Çin'de yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle dün 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 3 bin 199'a yükseldiği bildirildi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 199'a ulaştığı açıklandı. Yeni ölüm vakalarının tamamının Hubei eyaletinde görüldüğü aktarıldı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasında 20 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının 80 bin 844'e çıktığını belirtti. Yeni vakaların 16'sının yurt dışından geldiği, yurt dışı bağlantılı vaka sayısının 111'e ulaştığı ifade edildi.


Komisyonun ayrıca, Cumartesi günü hastanelerden bin 370 kişinin taburcu edildiğini, şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısının 66 bin 911'e yükseldiğini belirtti.


Öte yandan, dünya genelinde Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 600'ü geçti. - PEKİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle tüm kütüphaneler ay sonuna kadar kapatılacak Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı

Son Dakika Haberleri
16:36 IKEA'dan korona salgını nedeniyle Polonya'daki tüm mağazalarını kapatma kararı
16:35 Cyber Anadolu'nun 3. etabı Tekirdağ'da yapıldı
16:34 Kaportacıda çıkan yangın hasara yol açtı
16:34 Tokat'ta 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk kurtarılamadı
16:34 Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Antarktika'da

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 16:41:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de korona nedeniyle ölü sayısı 3 bin 199'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]