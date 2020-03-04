Çin'de korona salgınında 38 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Çin'de yeni korona virüsü salgınında 38 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybı sayısının 2 bin 983'e yükseldiği bildirildi.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün korona virüsünden 38 kişinin daha hayatını kaybettiğini, ülke genelindeki can kaybı sayısının ise 2 bin 983'e yükseldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ülkede dün 119 yeni vak'anın kayıtlara geçtiği, vak'a sayısının 80 bin 270'e çıktığı ifade edildi. Yeni vak'alardan 115'inin salgının merkezi Hubei eyaletinde görüldüğü belirtildi.



Komisyon, ayrıca ülke genelinde taburcu edilen kişi sayısının 49 bin 856'ya çıktığını aktardı.



Moon'un Türkiye ziyareti iptal



Öte yandan, Güney Kore'de yeni korona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle meydana gelen can kaybı sayısı 32'ye, toplam vak'a sayısı 5 bin 328'e yükseldi. Ülkedeki 4 binden fazla vak'a Daegu kentinde görülürken, bunlardan 2 bin 300 kadarının Shincheonji kilisesiyle ilişkili olduğu belirtildi.



Güney Kore resmi haber ajansı, Seul yönetiminin salgınla mücadeleyi desteklemek ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla 11,7 trilyon won (9,8 milyar dolar) tutarında ek bütçe ayırdığını bildirdi.



Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal etti. Moon'un bu ayın ortasında gerçekleştirmesi planlanan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Türkiye'yi kapsayan gezisinin Covid-19 salgınıyla mücadeleye odaklanmak gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.



Çin'in dışındaki vak'alar artıyor



İtalya'da Covid-19 salgınında can kaybı sayısı 79'a, toplam vak'a sayısı ise 2 bin 546'ya çıktı. İran'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye yükseldiği bildirildi. Ülke genelinde 2 bin 336 vak'a tespit edildiği, virüsün Dünya Sağlık Örgütü görevlisine de bulaştığı ifade edildi. ABD'deki vak'a sayısı 120'nin üzerine çıkarken, hastalık nedeniyle şu ana kadar 9 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da Covid-19 salgınındaki ilk can kaybı Valencia kentinde meydana geldi. Hastayla temasta bulunmuş yaklaşık 100 kişinin de müşahede altında tutulduğu aktarıldı.



Covid-19 salgınında dünya genelindeki toplam can kaybı sayısı 3 bin 201'e yükseldi. - PEKİN