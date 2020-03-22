Çin'de korona salgınında 6 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çin'de korona salgınında 6 kişi daha hayatını kaybetti

6 saat önce

Çin ana karasında yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'de korona salgınında 6 kişi daha hayatını kaybetti, System.String[]

Çin ana karasında yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.


Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasında yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle dün 6 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölenlerin sayısının 3 bin 261'e yükseldiğini açıkladı. Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ölümlerden 5'inin salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiği aktarıldı.


Çin'de dün 45'i dış kaynaklı olmak üzere toplam 46 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken, yurt dışı kaynaklı toplam vaka sayısının 314'e ulaştığı belirtildi. Şu ana kadar kaydedilen toplam vaka sayısının 81 bin 54'e yükseldiği Çin'de tedavi gören 504 hastanın taburcu edildiği, şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısının 72 bin 244'e ulaştığı bildirildi.


Öte yandan, Hong Kong'da tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı 273'e yükselirken, salgın nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:08 Kaynak: İHA

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