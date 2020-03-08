Çin'de korona salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 96'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çin'de korona salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 96'ya yükseldi - Son Dakika

Çin'de korona salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 96'ya yükseldi

6 saat önce

Çin'de yeni korona virüsü salgınında 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybı sayısı 3 bin 96'ya ulaştı.

Çin'de korona salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 96'ya yükseldi, System.String[]

Çin'de yeni korona virüsü salgınında 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybı sayısı 3 bin 96'ya ulaştı.


Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü salgınında 27 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı sayısının 3 bin 96'ya ulaştığı belirtildi. Açıklamada, cumartesi günü ülke genelinde 44 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 80 bin 695'e yükseldiği ifade edildi. Komisyon, dün gerçekleşen can kayıplarının tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiğini açıkladı.


Ülke genelinde şu ana kadar taburcu edilen hasta sayısının ise 57 bin 65'e çıktığı belirtildi. Komisyonun açıklamasında, cumartesi günü 2'si başkent Pekin'de, 1'i Gansu eyaletinde olmak üzere yurt dışı kaynaklı Covid-19 vakalarının tespit edildiği, ülke dışından kaynaklanan toplam vakaların sayısının 63'e çıktığı ifade edildi. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:38 Kaynak: İHA
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