Çin'de korona vak'aları azalmaya devam ediyor - Son Dakika

Çin'de korona virüsü vak'a sayıları azalmaya devam ederken, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 169'a yükseldi.



Çin'de korona virüsü vak'aları azalmaya devam ediyor. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ana karada toplam 15 yeni vak'anın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam vak'a sayısının 80 bin 796'ya yükseldiği belirtildi. Açıklamada yeni vak'alardan 8'inin salgının merkezi olduğu düşünülen Wuhan kentinde görüldüğü belirtildi. Diğer vak'alardan 6'sının ise Çin'e yurt dışından geldiği, bu türdeki vak'aların toplam sayısının 85'e yükseldiği aktarıldı. Çin'e yurt dışından gelen vak'aların ise 46'sının İran, 27'sinin İtalya ve 5'inin İspanya kaynaklı olduğu bilgisi verildi. Ülkede korona virüsü nedeniyle 11 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 3 bin 169'a ulaştı.



Öte yandan Güney Kore'de günlük kaydedilen vak'a sayısındaki düşüş devam etti. Resmi haber ajansı Yonhap'ın haberinde, ülkede dün 114 yeni vak'a tespit edildiği, toplam vak'a sayısının 7 bin 869'a yükseldiği belirtildi. Ülkede korona kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 66'ya ulaştı. - PEKİN