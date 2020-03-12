Çin'de korona vak'aları azalmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de korona vak'aları azalmaya devam ediyor - Son Dakika

Çin'de korona vak'aları azalmaya devam ediyor

6 saat önce

Çin'de korona virüsü vak'a sayıları azalmaya devam ederken, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 169'a yükseldi.

Çin'de korona vak'aları azalmaya devam ediyor, System.String[]

Çin'de korona virüsü vak'a sayıları azalmaya devam ederken, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 169'a yükseldi.


Çin'de korona virüsü vak'aları azalmaya devam ediyor. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ana karada toplam 15 yeni vak'anın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam vak'a sayısının 80 bin 796'ya yükseldiği belirtildi. Açıklamada yeni vak'alardan 8'inin salgının merkezi olduğu düşünülen Wuhan kentinde görüldüğü belirtildi. Diğer vak'alardan 6'sının ise Çin'e yurt dışından geldiği, bu türdeki vak'aların toplam sayısının 85'e yükseldiği aktarıldı. Çin'e yurt dışından gelen vak'aların ise 46'sının İran, 27'sinin İtalya ve 5'inin İspanya kaynaklı olduğu bilgisi verildi. Ülkede korona virüsü nedeniyle 11 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 3 bin 169'a ulaştı.


Öte yandan Güney Kore'de günlük kaydedilen vak'a sayısındaki düşüş devam etti. Resmi haber ajansı Yonhap'ın haberinde, ülkede dün 114 yeni vak'a tespit edildiği, toplam vak'a sayısının 7 bin 869'a yükseldiği belirtildi. Ülkede korona kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 66'ya ulaştı. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın
Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü

Son Dakika Haberleri
17:02 İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu
17:02 Halkın dilinden İstiklal Marşı
17:02 Muş'ta "Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok" uygulaması
17:02 İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
17:02 Adıyaman'da 5 bin 47 paket kaçak sigara ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:07:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de korona vak'aları azalmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]