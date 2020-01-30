Çin'de korona virüs vakası nedeniyle ölü sayısı 170'e yükseldi - Son Dakika
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Çin'de korona virüs vakası nedeniyle ölü sayısı 170'e yükseldi

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan yeni korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükselirken, Tibet'teki ilk vaka da doğrulandı.

Çin'de korona virüs vakası nedeniyle ölü sayısı 170'e yükseldi, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan yeni korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükselirken, Tibet'teki ilk vaka da doğrulandı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılmaya başlayan korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 170'e çıktığı açıklandı. Tibet Özerk Bölgesi'ndeki ilk vaka da doğrulanırken, söz konusu virüsün Çin'deki tüm eyalet düzeyindeki yerleşim birimlerine sıçramış olduğu belirtildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, korona virüsüne yönelik kesinleşen vaka sayısının bin 737'ye ulaştığı bildirildi. Ülke genelindeki şüpheli vaka sayısının ise 9 bini aştığı ifade edildi.

MALZEME SIKINTISI BAŞ GÖSTERDİ

Doğrulanan vaka ve ölüm sayılarındaki keskin artış dikkat çekerken, Çinli uzmanlar, önümüzdeki 1 hafta içinde salgında zirve dönemine ulaşılacağını ifade etmişti.

Özellikle salgının ortaya çıktığı Wuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde maske, koruyucu gözlük ve giysi gibi bazı tıbbi malzeme ve donanımlarda eksiklik yaşandığı açıklandı.

SALGINLA MÜCADELE ÇABALARI

Diğer yandan, Çin yönetimince salgınla mücadele için kurulan üst düzey grup, yeni korona virüsüne karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü duyurdu. Çin Bilimler Akademisi'nden uzmanlar da hastalar üzerinde etkili olduğu düşünülen bazı ilaçlar ve tedavi yolları üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini ve Çin ile yakın şekilde çalıştıklarını kaydetti.

SOSYAL MEDYADA DAYANIŞMA MESAJLARI

Öte yandan, Çin'de Weibo ve Wechat gibi başlıca sosyal medya platformlarında Wuhan kentiyle dayanışma mesajları yayınlanıyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, salgın nedeniyle evlerine kapanan Wuhan sakinlerinin, evlerinin lambalarını yakıp söndürdüğü ve camlardan "Dayan Wuhan, Haydi Wuhan" şeklinde bağırdıkları görüldü.

(Cenk Özkömür/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
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