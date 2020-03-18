Çin'de korona virüsü nedeni ile 11 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de korona virüsü nedeni ile 11 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Çin'de korona virüsü nedeni ile 11 kişi daha hayatını kaybetti

6 saat önce

Çin'de korona virüsü salgınında dün 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Çin'de korona virüsü nedeni ile 11 kişi daha hayatını kaybetti, System.String[]

Çin'de korona virüsü salgınında dün 11 kişi daha hayatını kaybetti.


Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 13 yeni vakanın daha kayıtlara geçtiğini, bunlardan 12'sinin ülke dışından geldiğini açıkladı. Böylelikle diğer ülkelerden Çin'e gelen vaka sayısı 155'e ulaştı. Komisyon, ülkedeki toplam korona virüsü vakası sayısının da 80 bin 894'e çıktığını açıkladı. Komisyon, can kayıplarının tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görüldüğünü ifade etti.


Korona virüsü salgınında Çin anakarasında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 237'ye yükseldi. Komisyon, ayrıca dün hastanelerden 922 kişinin taburcu edildiğini, toplam taburcu edilen hasta sayısının 69 bin 601'e ulaştığını aktardı. Durumu ağır olan hastaların sayısının da 2 bin 622'ye gerilediği bildirildi. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:58 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korona virüs Tarihi Eyüpsultan Meydanı simitçilerini vurdu
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor         
10:03
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare         
08:47
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi         
07:25
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi         
02:51
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:53
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi         
22:41
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı         
22:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 16:20:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de korona virüsü nedeni ile 11 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]