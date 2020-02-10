Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 909'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 909'a yükseldi - Son Dakika

Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 909'a yükseldi

12 dakika önce

Çin'de yeni korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 909'a yükseldi.

Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 909'a yükseldi, System.String[]

Çin'de yeni korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 909'a yükseldi.


Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, bu sabah yaptığı açıklamada, sadece pazar günü 97 ölüm ve 3 bin 62 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, ülke genelindeki toplam kesinleşmiş vaka sayısının 40 bin 171'e ve can kaybı sayısının da 909'a çıktığını açıkladı.


Japonya'da Yokohama Limanı'nda demirli bulunan, mürettebat ve yolcular dahil 3 binden fazla kişinin karantina altında tutulduğu Diamond Princess adlı yolcu gemisindeki 6 kişinin daha testlerinin pozitif çıkmasıyla yeni korona virüsünden enfekte olan kişilerin sayısı 70'e çıktı. Çin dışında en çok vaka görülen ülke olan Japonya'daki toplam kesinleşmiş vaka sayısı 90'a ulaşırken, ikinci sırada gelen Singapur'da ise virüsten etkilendiği kesinleşen kişi sayısı 40'a yükseldi.


Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarından oluşan bir ekibin salgınla ilgili çalışmalara katılmak üzere Çin'e gittiği bildirildi. Araştırma görevine Kanadalı Epidemiyoloji Uzmanı Bruce Aylward'ın öncülük edeceği açıklandı. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:10 Kaynak: İHA
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