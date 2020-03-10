- Çin'de korona virüsü vak'a sayıları azalıyor- Devlet Başkanı Xi ilk kez Wuhan'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Çin'de korona virüsü vak'a sayıları azalıyor- Devlet Başkanı Xi ilk kez Wuhan'da - Son Dakika

- Çin'de korona virüsü vak'a sayıları azalıyor- Devlet Başkanı Xi ilk kez Wuhan'da

6 saat önce

- Çin'de korona virüsü vak'a sayıları azalıyor Devlet Başkanı Xi ilk kez Wuhan'da Çin'de yeni korona virüsü salgınında görülen vak'a sayısındaki gerileme devam ederken, Devlet Başkanı Xi Jinping salgının patlak vermesinden bu yana ilk kez Wuhan'ı ziyaret etti.

- Çin'de korona virüsü vak'a sayıları azalıyor

Devlet Başkanı Xi ilk kez Wuhan'da

PEKİN - Çin'de yeni korona virüsü salgınında görülen vak'a sayısındaki gerileme devam ederken, Devlet Başkanı Xi Jinping salgının patlak vermesinden bu yana ilk kez Wuhan'ı ziyaret etti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde dün 19 yeni vak'a kayıtlara geçti. Yeni vak'aların 17'sinin, salgının merkezi olduğu düşünülen Wuhan kentinde görüldüğü belirtilirken, diğer 2 vak'anın da Çin dışından geldiği ifade edildi. Ülkedeki toplam vak'a sayısı ise 80 bin 754'e çıktı. Komisyon, Covid-19 salgınında dün 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybı sayısının da 3 bin 138'e çıktığını açıkladı.

Diğer yandan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Covid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez Wuhan kentini ziyaret etti. Çin resmi haber ajansı, Xi Jinping'in salgınla mücadele çalışmalarına katılan sağlık personelini ve askeri personeli ziyaret edeceğini açıklarken, Xi'nin kentteki salgınla mücadele çalışmalarını denetleyeceği aktarıldı.

Covid-19 salgınında Çin'in ardından en çok can kaybının görüldüğü ülke olan İtalya, Güney Kore'yi geride bırakarak vak'a sayısında da ikinci sıraya yerleşti. İtalya'da dün bin 797 yeni vak'a ile günlük bazda artış rekoru kaydedilirken, toplam vak'a sayısı ise 9 bin 172'ye ulaştı. İtalya'da salgında şu ana kadar 463 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Güney Kore'de vak'a sayısı 7 bin 513'e, can kaybı sayısı da 54'e yükseldi. İran'daki Covid-19 vak'alarının sayısı da 7 bini aşarken, salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 237'ye ulaştı.

- Çin'de korona virüsü vak'a sayıları azalıyor- Devlet Başkanı Xi ilk kez Wuhan'da

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, İtalya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:29 Kaynak: İHA
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