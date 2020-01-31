Çin'de korona virüsünden kaynaklı ölü sayısı 213'e ulaştı - Son Dakika
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Çin'de korona virüsünden kaynaklı ölü sayısı 213'e ulaştı

6 saat önce

Çin'de korona virüsünden kaynaklı salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213'e yükseldi.

Çin'de korona virüsünden kaynaklı salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213'e ulaştı. Toplam kesinleşmiş vaka sayısının 9 bin 731'e yükselmesiyle korona virüsünden etkilenen kişi sayısı, 2002-2003 yıllarında görülen SARS salgınından etkilenen kişi sayısını geçti.

ULUSLARARASI ACİL DURUM İLANI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), korona virüsü salgını nedeniyle uluslararası acil durum teşkil ettiğini ilan etti. ABD, örgütün kararının ardından vatandaşlarına Çin'e seyahat etmeme uyarısında bulunurken, Washington'un Çin'de görevli diplomatik personelinin de ülkeye dönüşüne izin verdiği bildirildi.

WUHAN'DAN TAHLİYE İÇİN ÇALIŞILIYOR

Türk Hava Yolları'nın da (THY) Çin'in Pekin, Şanhay, Guangzhou ve Xi'an kentine gerçekleştirilecek uçuşları 9 Şubat'a kadar askıya aldığı açıklandı. THY, İstanbul- Wuhan seferlerini ise geçtiğimiz hafta durdurmuştu. Türkiye'nin de aralarında yer aldığı birçok ülke, vatandaşlarını Wuhan'dan tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Wuhan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili Çin makamlarıyla görüşmeler devam ediyor.

(Cenk Özkömür/İHA)

Çin'de korona virüsünden kaynaklı ölü sayısı 213'e ulaştı

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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