Çin'de korona virüsünden ölenlerin sayısı 2 bin 790 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de korona virüsünden ölenlerin sayısı 2 bin 790 oldu - Son Dakika

Çin'de korona virüsünden ölenlerin sayısı 2 bin 790 oldu

6 saat önce

Çin'de korona virüsü salgınında 44 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 2 bin 790'a yükseldi.

Çin'de korona virüsünden ölenlerin sayısı 2 bin 790 oldu, System.String[]

Çin'de korona virüsü salgınında 44 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 2 bin 790'a yükseldi.


Çin'de ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle bilanço artıyor. Ülkede virüs nedeniyle 44 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 2 bin 790'a çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 327 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 78 bin 824'e yükseldiği bildirildi. Yeni vakaların 318'inin salgının ilk kez ortaya çıktığı Hubei eyaletinde görüldüğü belirtildi.


Güney Kore'de vaka sayısı 2 bin 22 oldu


Öte yandan Çin dışında en çok vaka Güney Kore'de, en çok can kaybı ise İran'da görüldü. Güney Kore'de 256 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 2 bin 22'ye ulaştı. Yeni vakaların 182'si Daegu kentinde görüldü. Kentteki Shincheonji kilisesinin üyelerine yönelik testlerin devam edeceği, vaka sayısının artmasının beklendiği kaydedildi. Ülkede virüs nedeniyle şu ana kadar 13 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore'nin farklı kentlerinde insanların maske ve dezenfektan ürünler için uzun sıralar oluşturdukları belirtildi.


İran'da ise korona virüsü vaka sayısının 245'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya çıktığı açıklandı.


Dünya genelinde yeni korona virüsü salgınında şu ana kadar 2 bin 858 kişi hayatını kaybetti. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:26 Kaynak: İHA
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