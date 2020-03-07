Çin'de Korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 72'ye ulaştı - Son Dakika

Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72'ye yükselirken dünya genelinde Korona virüsüne yakalananların sayısı ise 100 bini aştı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül Korona virüsü nedeniyle bilanço artıyor. Ülke genelinde dün Korona virüsü (Covid-19) salgınında 28 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 3 bin 72'ye yükseldi. Günlük bazda tespit edilen yeni Korona virüsü vakalarının sayısı 50 gün sonra ilk kez 100'ün altına indi.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde dün 99 yeni vaka tespit edildiğini, toplam vaka sayısının ise 80 bin 651'e ulaştığını açıkladı. Komisyon, vakaların 74'ünün salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görüldüğünü, diğer 25 hastanın ise Çin'e ülke dışından geldiğini bildirdi. Komisyon ayrıca, "ithal vakaların" toplam sayısının 60'a yükseldiğini aktardı.



Güney Kore'de ölü sayısı 44 oldu



Korona virüsü nedeniyle bilançonun ağırlaştığı diğer ülke Güney Kore'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e ulaştı. Ülke genelinde dün 483 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı ise 6 bin 767'ye ulaştı. Vakaların 6 binden fazlasının Daegu kentinde görüldüğü belirtildi.



Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı İtalya'daki can kaybı sayısı 197'ye yükselirken, vaka sayısı 4 bin 636 oldu.



İran'da da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e ulaştı. - PEKİN