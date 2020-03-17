Çin'de korona virüsüne karşı alınan önlemler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de korona virüsüne karşı alınan önlemler - Son Dakika

Çin'de korona virüsüne karşı alınan önlemler

6 saat önce

Çin'de korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler hayatın her alanında kendini gösteriyor.

Çin'de korona virüsüne karşı alınan önlemler, System.String[]

Çin'de korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler hayatın her alanında kendini gösteriyor. Önlemler arasında toplu taşımaya binerken şoförlerin yolcuların ateşini ölçülüyor, şehirlerde insansız hava araçların sürekli anonslar yapıyor.


Çin'nin Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü salgınıyla mücadele için ülkeler çeşitli önlemler alarak tüm olanaklarını kullanıyor. Çin'de alınan önlemler arasında otobüslere binen yolcularının şoförler tarafından ateşinin ölçülmesi, taksilerde sürücü ve yolcu arasına plastik koruyucu çekerek salgının yayılmasını önlenmeye çalışılıyor. Ayrıca insansız hava araçları ile sürekli anonslar yapılarak halk bilgilendirilirken, güvenlik güçleri ise her noktada insanların ateşini kontrol ediyor. İş yerlerindeki ve binalardaki asansörlerde temizleyici jel ve peçeteler bulunuyor. Tüm sokaklarda duvarlara halkı bilgilendiren ve uyaran afişler asılı duruyor.


Restoranlarda ise yan yana oturmak yasaklandığı için birer masa boş bırakılıyor ve boş masaya bir set çekiliyor. Restoranlarda çalışanların el yıkayıp yıkamadığı imzalı çizelgelerle takip ediliyor. Ayrıca restoranlar da bulunan kare kodlar sayesinde müşteriler telefonlarından çalışanların isimleri, kimlik numaraları ve vücut sıcaklık bilgilerine ulaşılabiliyor. Paket servislerde ise paketi hazırlayan çalışanın kimlik bilgileri ve vücut sıcaklığı yazılı olarak paketin üstünde yer alıyor. Halka harita üzerinde daha önce ortaya çıkan vak'aların yerleri işaretlenerek bilgilendirme yapılıyor, buralardan uzak durmaları hakkında uyarılarda bulunuluyor. Çalışanlar ise iş yerlerinde maske ve eldiven kullanarak çalışıyor. Yöneticiler düzenli olarak çalışanların ateşlerini ölçüyor ve durumlarını not alıyorlar. Okullar kapalı olduğu için uzaktan eğitim veriliyor. Yurt dışından gelenler ise zorunlu olarak 2 haftalık karantinaya alınıyor.


Çin'de bugüne kadar 80 bin 881 korona virüsü vak'ası bildirildi, korona virüsüne bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 226 olarak rapor edildi. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs tehlikesi karşısında işveren ile işçi neler yapmalıdır?
ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur         
13:08
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
12:57
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı         
11:36
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı         
09:00
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 22:36:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de korona virüsüne karşı alınan önlemler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]