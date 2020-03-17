Son Dakika › Güncel › Çin'de korona virüsüne karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi. - Son Dakika
Çin'de korona virüsüne karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi.
6 saat önce
Çin'de korona virüsüne karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:48 Kaynak: İHA
Çin'de korona virüsüne karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi. - PEKİN
Son Dakika Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi Koronavirüs tehlikesi karşısında işveren ile işçi neler yapmalıdır? ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor