Çin'de korona virüsüyle mücadeleye ordudan destek - Son Dakika
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Çin'de korona virüsüyle mücadeleye ordudan destek

6 saat önce

Çin'i alarma geçiren korona virüsü nedeniyle ölümlerin en çok yaşandığı Wuhan kentine orduya bağlı 450 askeri sağlık görevlisi gönderildi.

Çin'de korona virüsüyle mücadeleye ordudan destek, System.String[]

Çin'i alarma geçiren korona virüsü nedeniyle ölümlerin en çok yaşandığı Wuhan kentine orduya bağlı 450 askeri sağlık görevlisi gönderildi.


Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında paniğe neden olan korona virüsü nedeniyle Çin ordusundan hastalıkla mücadeleye destek geldi. SARS ve Ebola ile mücadelede deneyim sahibi olan profesyonel askeri sağlık personellerinin aralarında bulunduğu 450 askeri sağlık görevlisi, korona virüsünün ortaya çıktığı Wuhan kentine gönderildi. Askeri sağlık görevlilerinin, ordunun tıp üniversitelerinden ve Çin Halk Kurtuluş Ordusunun donanma ve hava kuvvetlerinden oluştuğu kaydedildi.


Askeri uçakla Wuhan'a gelen uzmanların il genelindeki hastanelere dağılacağı belirtilirken solunum sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, enfeksiyon kontrolü konularında ve yoğun bakım ünitelerinde görev alacakları ifade edildi.


Öte yandan Çinli yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e çıktığını bildirdi. Ülke genelinde görülen vaka sayısının bin 287 olduğu ve hastalardan 237'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Ölümlerin 39'unun, virüsün ilk kez ortaya çıktığı Wuhan kentinin de bağlı olduğu Hubei eyaletinde meydana geldiği belirtildi. - WUHAN

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:50 Kaynak: İHA
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