Çin'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı bin 114'e yükseldi - Son Dakika
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Çin'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı bin 114'e yükseldi

6 saat önce

Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 114'e yükseldi.

Çin'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı bin 114'e yükseldi, System.String[]

Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 114'e yükseldi.


Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 97 ölüm ve 2 bin 15 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, ülke genelindeki kesinleşmiş toplam vaka sayısının 44 bin 730'a ulaştığı duyurulurken, ölümlerin bin 68'inin virüsün ilk kez ortaya çıktığı Wuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde meydana geldiği belirtildi. Yapılan açıklamada, Hubei eyaletinde bildirilen vaka sayısının 8 gündür düşüş gösterdiğine de vurgu yapılırken, eyalete şu ana dek 166 bin ton acil ihtiyaç malzemesi ulaştırıldığı belirtildi. Öte yandan komisyon, şu ana kadar iyileşerek taburcu edilen hastaların sayısının da 4 bin 740 olduğunu bildirdi.


Virüse COVID-19 adı verildi


Dün Cenevre'de düzenlenen toplantıda konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'ın, virüse resmi bir isim verilmesinin, gelecekteki muhtemel korona virüsü salgınları için de standart bir format sağlayacağını belirtmesinin ardından korona virüsüne COVID-19 ismi verildi.


160 milyon kişi seyahat edecek


Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından dün düzenlenen basın toplantısında, salgın nedeniyle uzatılan tatilin sona ermesiyle ülke genelinde 18 Şubat gününe kadar 160 milyon kişinin seyahat etmesinin beklendiği belirtildi. Toplantıda, çalışan nüfusun yeniden iş başı yapması ve yolcu taşımacılığının normale dönmesi için de çalışıldığı, dönüş yolculukları esnasında salgının yayılmasının önlenmesi için de ilgili tedbirlerin sıkılaştırıldığı ifade edildi.


Daha önce Filipinler'de meydana gelen bir can kaybıyla birlikte şu ana dek dünya genelinde yeni korona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bin 115'e yükselmiş oldu. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:28 Kaynak: İHA
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