Çin'de koronavirüs camileri kapattırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de koronavirüs camileri kapattırdı - Son Dakika

Çin'de koronavirüs camileri kapattırdı

6 saat önce

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişiye bulaşan koronavirüsün daha çok yayılmasını önlemek adına başkent Pekin dahil olmak üzere ülke genelinde camiler ibadete kapatıldı.

Çin'de koronavirüs camileri kapattırdı, System.String[]

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişiye bulaşan koronavirüsün daha çok yayılmasını önlemek adına başkent Pekin dahil olmak üzere ülke genelinde camiler ibadete kapatıldı.


İlk olarak Çin'de görülen koronavirüsünden bu zamana kadar yaklaşık 26 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi ise karantinaya alındı. Virüsün yayılmasından endişe duyan birçok ülke önlem almaya başladı. Çin hükümeti de virüsün yayılmaması için gereken adımları atmaya başlarken, cuma günü ülke genelinde camilerin ibadete kapatıldığı duyuruldu. Camilerin kapatıldığından haberi olmayan yerli ve yabancı Müslüman halk ise cuma günü camilerdeki kapalı yazıları üzerine evlerine geri gitti. Çin'in başkenti Pekin'de bulunan camilerde yetkiler tarafından yazılan yazıda ise, ülkede yayılan virüs nedeniyle kısa süre için camilerin bütün faaliyetlere kapalı olduğu belirtildi. Ayrıca bölgedeki kalabalık ortamlarda bulunulmaması gerektiği uyarısı yapıldı.


Pekin'de bir üniversitede okuyan yabancı öğrenci T. I. konuya ilişkin, "Bölgede bulunan bütün camiler bugün kapalı. Biz önceden bilmiyorduk, cuma namazı için geldik ama aniden görünce şaşırdık. Daha sonra arkadaşlarımı bölgedeki diğer camilere gönderdik. Oralarda da durum aynı. Aslında bu bize iyilik için yapılan bir çalışma, virüsün yayılmaması için yaptılar. Ama bizim için şöyle bir olumsuz taraf var; Müslüman olanların tek buluşma noktası bu camilerdi. Dini ibadetlerimizi yerine getirmek için geldiğimiz tek yer burası. Hayırlısı diyelim. Yine de Allah hepimize bu korkunç virüsten kurtarsın" ifadelerini kullandı.


Öte yandan, camilerin ne zaman ibadete açılacağına dair bilgi verilmedi. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de ölümcül virüsten Wuhan dâhil 10 şehir karantinada! Ölü sayısı yükseliyor
Ölümcül yeni tip koronavirüsü Nepal'e de sıçradı Enkaz altında kalan hamile kadının kurtarılma anı kameraya böyle yansıdı Kızılay Başkanı Kınık, deprem sonrası bağış talep etti! Tepkiler gelince paylaşımı sildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 02:05:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de koronavirüs camileri kapattırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]