Çin'de koronavirüs camileri kapattırdı - Son Dakika

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişiye bulaşan koronavirüsün daha çok yayılmasını önlemek adına başkent Pekin dahil olmak üzere ülke genelinde camiler ibadete kapatıldı.

İlk olarak Çin'de görülen koronavirüsünden bu zamana kadar yaklaşık 26 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi ise karantinaya alındı. Virüsün yayılmasından endişe duyan birçok ülke önlem almaya başladı. Çin hükümeti de virüsün yayılmaması için gereken adımları atmaya başlarken, cuma günü ülke genelinde camilerin ibadete kapatıldığı duyuruldu. Camilerin kapatıldığından haberi olmayan yerli ve yabancı Müslüman halk ise cuma günü camilerdeki kapalı yazıları üzerine evlerine geri gitti. Çin'in başkenti Pekin'de bulunan camilerde yetkiler tarafından yazılan yazıda ise, ülkede yayılan virüs nedeniyle kısa süre için camilerin bütün faaliyetlere kapalı olduğu belirtildi. Ayrıca bölgedeki kalabalık ortamlarda bulunulmaması gerektiği uyarısı yapıldı.

Pekin'de bir üniversitede okuyan yabancı öğrenci T. I. konuya ilişkin, "Bölgede bulunan bütün camiler bugün kapalı. Biz önceden bilmiyorduk, cuma namazı için geldik ama aniden görünce şaşırdık. Daha sonra arkadaşlarımı bölgedeki diğer camilere gönderdik. Oralarda da durum aynı. Aslında bu bize iyilik için yapılan bir çalışma, virüsün yayılmaması için yaptılar. Ama bizim için şöyle bir olumsuz taraf var; Müslüman olanların tek buluşma noktası bu camilerdi. Dini ibadetlerimizi yerine getirmek için geldiğimiz tek yer burası. Hayırlısı diyelim. Yine de Allah hepimize bu korkunç virüsten kurtarsın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, camilerin ne zaman ibadete açılacağına dair bilgi verilmedi.

(Moshıur Rahman/İHA)