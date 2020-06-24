Çin'de koronavirüs haberleri yapan gazeteciye gözaltı - Son Dakika

Çin'de koronavirüs haberleri yapan gazeteciye gözaltı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde salgını ile ilgili çarpıcı paylaşım ve haber yaptığı gerekçesiyle Vuhanlı gazeteci Zhang Zhan'ın (40), Şanhay'da gözaltına alındığı bildirildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde salgını ile ilgili çarpıcı paylaşım ve haber yaptığı gerekçesiyle Vuhanlı gazeteci Zhang Zhan'ın (40), Şanhay'da gözaltına alındığı bildirildi.

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Çin'deki korona virüsü salgınının perde arkasına ilişkin haber yapan ve video paylaşan Vuhanlı gazeteci Zhang Zhan'ın (40), Şanhay'da gözaltına alındığı bildirildi.  Şanhay'da gazetecilik yapan Zhang Zhan, Vuhan'daki hastanelerin fotoğraflarını ve videolarını sık sık yayınlıyordu. Tedbirlerin uygulamalarını ve tedavi şekillerini eleştiren Zhan'ın, 'provakasyon' yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi. Çinli savcıların Zhan için 5'yıla kadar hapis istemiyle dava açacağı ifade edildi.

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Zhang Zhan, koronavirüsten sonra Çin'de gözaltına alınan 4'üncü gazeteci oldu. Koronavirüs salgını başladığından itibaren bu konuda bilgi veren 34 yaşındaki Chen Qiushi ise 4 aydır hala haber alınamıyor. İş insanı olan Fang Bin de Şubat ayı başlarında aniden ortadan kaybolurken, Fang Bin'in gözaltına alındığı tahmin ediliyor. 25 yaşındaki Li Zehua, adlı gazeteci de Şubat ayı sonlarında ortadan kaybolmuş, Mayıs ayında gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Çin'de koronavirüs haberleri yapan gazeteciye gözaltı - Son Dakika Dünya

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