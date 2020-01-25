Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ı aştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan koronavirüs (2019-nVoC) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 41'i buldu.



Ulusal Sağlık Komisyonu, virüsten etkilenenlerin sayısı da 237'sinin durumu ağır olmak üzere bin 287'ye yükseldiğini duyurdu.