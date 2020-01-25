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Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ı aştı
6 saat önce
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan koronavirüs (2019-nVoC) salgınından bin 287 kişi etkilendi, 41 kişi hayatını kaybetti
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan koronavirüs (2019-nVoC) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 41'i buldu.
Ulusal Sağlık Komisyonu, virüsten etkilenenlerin sayısı da 237'sinin durumu ağır olmak üzere bin 287'ye yükseldiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:27
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