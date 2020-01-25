Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi - Son Dakika Dünya

Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi

6 saat önce

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsten (2019 - nCoV) kaynaklı salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi, System.String[]

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsten (2019 - nCoV) kaynaklı salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. 13 şehir karantina altına alınırken, Pekin dahil olmak üzere ülke genelinde camiler ibadete kapatıldı.

Wuhan şehrinin bulunduğu Hubei eyaleti sağlık yetkilileri bugün itibariyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 41'e yükseldiğini açıkladı. Ölümlerin 3 tanesinin Wuhan şehri dışında gerçekleştiğini, birinin de ülkenin Rusya sınırına yakın bölgede olduğu Çin yetkililerce ifade edildi. Son ölümlerde hayatını kaybeden kişilerin 55 ile 87 yaş aralığında olduğu kaydedildi. Ülke genelinde yeni hasta sayısının 400 olduğu ve toplamda bin 300 kişinin virüsten etkilendiği açıklandı. Hubei eyaletinde Wuhan şehri dahil 13 şehir karantina altına alınırken, bu şehirlerin ulaşıma kapatılması, toplu yapılan faaliyetlerin iptal edilmesi gibi bir dizi önlemler alınmıştı.

Avustralya'nın da bulunduğu bir çok ülke koronavirüsün ülkelerine ulaştığını bildirdi. Virüsün ulaştığı ülkeler arasında; Avustralya, Malezya, Nepal, Vietnam, Singapur, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Kong Kong, Tayland, Fransa ve ABD bulunuyor.


Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:11 Kaynak: DHA
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