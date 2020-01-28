Çin'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi - Son Dakika Dünya

Çin'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi

6 saat önce

Çin'de koronavirüs saldırısı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya, vaka sayısı ise 4 bin 515'e yükseldi.

Çin'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi, System.String[]

Çin'de koronavirüs saldırısı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya, vaka sayısı ise 4 bin 515'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Virüs taşıdığı belirlenen hasta sayısının ise şu anda 4 bin 515'i bulduğu belirtildi. Çin merkezli haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, 26 Ocak'ta vaka sayısı 2 bini gösterirken, dün 2 bin 700 kişiyi, bugün ise 4 bin 500 kişiyi geçti. Öte yandan, son 24 saatte 26 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi dikkat çekti.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS

ABD, Koronavirüs sebebiyle hastalanan vaka sayısının 5'e çıktığını duyurdu. Wuhan'daki ABD Konsolosluğu ise kentte bulunan ABD vatandaşlarını ve konsolosluk çalışanlarını uçakla San Fransisco'ya tahliye edeceğini açıkladı. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ve Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Wuhan'da bulunan İngiliz vatandaşlarının ülkeye getirilmesi planı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Japonya hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, Wuhan'da bulunan 560 Japon vatandaşının ülkeye getirilmesi için uçuşlarının planlandığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Pekin'de özel bir toplantı yapacağını duyurdu. Fransa Sağlık Bakanı ise Wuhan kentinden ülkeye gelecek vatandaşlarını 14 gün karantinada tutulacağını açıkladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzmanlardan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de vakası yok
Çin'de yaşayan Antepli yaşanılanları anlattı! "Burada fare yılı kutlanıyor, sakın gelmeyin" Çin'de yaşayan Türk vatandaşından, koronavirüsle ilgili korkutan açıklama Suudi Arabistan, Newcastle United'ın yeni sahibi olmaya çok yakın

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 17:28:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]